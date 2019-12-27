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Bellona Kayseri, Shacobıa Barbee ile yollarını ayrıldı

Bellona Kayseri Basketbol, sezon başı transfer ettiği Amerikalı oyuncu Shacobıa Shaunte Barbee ile yollarını ayırdı.

27.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:14 Bellona Kayseri, Shacobıa Barbee ile yollarını ayrıldı
, sezon başı transfer ettiği Amerikalı oyuncu Shacobıa Shaunte Barbee ile yollarını ayırdı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'da Gizem Sezer'in ardından ikinci ayrılık yaşandı. Sezon başında ABD'nin Duke Koleji'nden transfer edilen 25 yaşındaki Barbee ile anlaşılarak takımdan gönderildi.

Barbee, Bellona Kayseri Basketbol forması ile oynadığı 14 maçta başarılı bir performans sergiledi. Guard pozisyonunda oynayan genç oyuncu Shacobia Barbee, ligde 7 maçta ve EuroCup'ta 7 maçta olmak üzere 14 müsabakada görev yaptı. Oynadığı 14 resmi maçta 218 sayı atan Barbee 445 dakika süre aldı. - KAYSERİ

Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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