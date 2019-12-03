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Bellona Kayseri, son maçına çıkacak

Bellona Kayseri Basketbol, Euro Cup Women C Grubunda son maçını deplasmanda OGM Ormanspor'a konuk olacak.

03.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:50Bellona Kayseri, son maçına çıkacak
, Euro Cup Women C Grubunda son maçını deplasmanda OGM Ormanspor'a konuk olacak.
FIBA Euro Cup Women C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, 6.hafta karşılaşmasında deplasmanda OGM Ormanspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar OGM Ormanspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve bugün karayolu ile Ankara'ya gidecek.
C Grubuna geride kalan 5 hafta sonunda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Sarı Kırmızılılar topladığı 8 puanla 3.sırada yer alıyor. Gruptan çıkmak isteyen Sarı Kırmızılılar yarın OGM Ormanspor maçını kazanıp, rakibi olan CCC Polkowice'nin A3 Umea Basket karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.
Yarın Ankara, Sait Zarifoğlu Salonunda oynanacak olan OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol müsabakası saat 19.30'da başlayacak.

basketbol, Bellona, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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