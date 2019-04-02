Belma Nur Kartal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP SAMSUN büyükşehir belediye başkan adayı Belma Nur Kartal oldu. TKP adayı Belma Nur Kartal, SAMSUN büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? SAMSUN büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP SAMSUN büyükşehir belediye başkan adayı Belma Nur Kartal ile ilgili seçim sonuçları ve SAMSUN büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP SAMSUN büyükşehir belediye başkan adayı Belma Nur Kartal oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte SAMSUN büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. SAMSUN aday yarışı ve SAMSUN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

SAMSUN Seçim Bilgileri

SAMSUN büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.486 olduğu belirlendi.

SAMSUN büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.486 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

SAMSUN büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

SAMSUN büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 971.700 olduğu belirlendi.

SAMSUN büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 838.085 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belma Nur Kartal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP SAMSUN büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Belma Nur Kartal, SAMSUN yarışında % 0,20 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Belma Nur Kartal toplamda 1.638 adet oy sayısına ulaştı.

Belma Nur Kartal Kimdir?

1964 yılında Samsun'da doğdu. 1986'da Edebiyat öğretmeni olarak Şırnak Beytüşşebap'a gitti. 1988'den 2008'e kadar Samsun Eğitim-İş, Eğitim-Sen iş yeri temsilcilikleri ve yönetimlerinde bulundu. Öğretmenlerin Dünyası, Pazartesi dergilerinde ve 5 yıl soL Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Ayrıca yerel bir gazetede çalıştı. Halen soL muhabiri ve 13 yıldır TKP üyesidir.

Belma Nur Kartal, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde TKP'den Samsun Belediye Başkan Adayı oldu.

TKP SAMSUN büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.