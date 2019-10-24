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Belören Çok Programlı Lisesi Okul Aile Birliğinden açıklama

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Belören Çok Programlı Lisesinin okul aile birliği, okul hakkındaki asılsız iddialarla ilgili açıklama yaptı.

24.10.2019 17:14Belören Çok Programlı Lisesi Okul Aile Birliğinden açıklama
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Belören Çok Programlı Lisesinin okul aile birliği, okul hakkındaki asılsız iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Belören Çok Programlı Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Turan, okul önünde düzenlediği basın açıklamasında, okulun birlik ve beraberliğini, bölge halkıyla olan yakın ilişkilerini ve başarılarını hazmedemeyen bazı art niyetli çevrelerin asılsız iddialarda bulunduğunu hatırlattı.
Asılsız iddialarla öğrenciler, öğretmenler ve velilerin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını ifade eden Turan, "Okulumuza, öğretmenlerimize atılan asılsız iftiraların takipçisi olacağız. Gerekli mercilere suç duyurusunda bulunacağız." diye konuştu.
Besni Kaymakamı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Bedirhan İmamoğlu, Gölbaşı ilçesindeki Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi'yle ilgili basında çıkan "öğrencilere dini konularda baskı yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığının tespit edildiğini bildirmişti.

Adıyaman, Belören, Güncel

Kaynak: AA

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