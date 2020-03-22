Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››BELPAŞ tesisleri korona virüs sebebiyle paket servis uygulamasına başladı - Haberler

BELPAŞ tesisleri korona virüs sebebiyle paket servis uygulamasına başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kalması adına paket servis uygulamasını hayata geçirdi.

22.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:16
BELPAŞ tesisleri korona virüs sebebiyle paket servis uygulamasına başladı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de de görülen korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kalması adına paket servis uygulamasını hayata geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması için paket servis uygulamasını başlattı. BELPAŞ'tan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı ek genelge doğrultusunda ikinci bilgilendirmeye kadar Restoran hizmeti veren işletmelerimiz korona virüs salgını için alınan tedbirler kapsamında sadece paket servis hizmeti verecektir. Detaylı bilgi ve mönülere ilişkin bilgiye tesislerimizin iletişim numaraları üzerinden ulaşabilir, dilediğiniz lezzetleri sipariş verebilirsiniz. Tüm hemşehrilerimizi devletimizin evde kal çağrısına hassasiyetle uymaya davet ediyor, süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmamızın ardından tesislerimizde yine sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Haberler
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haberler
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı Haberler
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı Haberler
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

Karabük'te ev yangını hasara yol açtı - Haber Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini artırıyor - Haber Bartın'da jandarma ekipleri kimsesiz yaşlı kişinin ihtiyaçlarını karşıladı - Haber Edirne'de pes dedirten görüntü - Haber Ukrayna'dan gelen gemideki 51 kişi gözlem altına alındı - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Magazin Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber
Loading