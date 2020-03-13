Belsa önüne, acil durum araç girişi
Belsa Plaza bölgesinin acil durumlarda bölgedeki işyerlerine ulaşımını kolaylaştırmak için acil giriş noktası oluşturuldu.
13.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:23
Belsa Plaza bölgesinin acil durumlarda bölgedeki işyerlerine ulaşımını kolaylaştırmak için acil giriş noktası oluşturuldu.
İzmit 'te Alemdar Caddesi ve Abdurrahman Yüksel Caddesi arasında yer alan ve gün içinde kentin en yoğun bölgelerinden olan Belsa Plaza bölgesine, acil durumlarda kullanılmak üzere yeni bir araç girişi açılıyor. İzmit Belediyesi Hizmet Binası ve Belsa Plaza'da bulunan işyerlerine itfaiye, ambulans, emniyet, AFAD vb. acil yardım araçlarının Alemdar Caddesi'nden dolaşıp vakit kaybetmemesi için direk giriş yapıp müdahalede bulunması, protokol araçlarının giriş yapması ve Belediye Meydanında yapılan etkinliklerde büyük araçların malzeme indirip bindirirken belediye önüne giriş yapması ve Abdurrahman Yüksel Caddesi'ndeki trafiği engellememesi için ilgili alanda giriş noktası oluşturuldu. Belsa Otoparkı önünden açılan giriş için bölgeye bir de cep yapılarak, otopark girişi de rahatlatılmış olacak. Acil durumlar için hazırlanan giriş cebi, bariyerle kapatılacak. - KOCAELİ
İzmit 'te Alemdar Caddesi ve Abdurrahman Yüksel Caddesi arasında yer alan ve gün içinde kentin en yoğun bölgelerinden olan Belsa Plaza bölgesine, acil durumlarda kullanılmak üzere yeni bir araç girişi açılıyor. İzmit Belediyesi Hizmet Binası ve Belsa Plaza'da bulunan işyerlerine itfaiye, ambulans, emniyet, AFAD vb. acil yardım araçlarının Alemdar Caddesi'nden dolaşıp vakit kaybetmemesi için direk giriş yapıp müdahalede bulunması, protokol araçlarının giriş yapması ve Belediye Meydanında yapılan etkinliklerde büyük araçların malzeme indirip bindirirken belediye önüne giriş yapması ve Abdurrahman Yüksel Caddesi'ndeki trafiği engellememesi için ilgili alanda giriş noktası oluşturuldu. Belsa Otoparkı önünden açılan giriş için bölgeye bir de cep yapılarak, otopark girişi de rahatlatılmış olacak. Acil durumlar için hazırlanan giriş cebi, bariyerle kapatılacak. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmit Belediyesi, İtfaiye, İzmit, Güncel
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