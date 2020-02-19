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Belsinspor'da 2 puan üzüntüsü

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Belsinspor, Kocasinan Şimşekspor karşısında kaybedilen 2 puanın üzüntüsünü yaşıyor.

19.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:40Belsinspor'da 2 puan üzüntüsü
Süper Amatör Küme lideri Belsinspor, Şimşekspor karşısında kaybedilen 2 puanın üzüntüsünü yaşıyor.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 43 puanla zirvede yer alan Belsinspor ligin 18.haftasında oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor ile 1-1 berabere kaldı. 1 puana razı olan Mavi-Beyazlılar, kalan haftalarda hata yapmayarak ve mutlu sona ulaşmak istiyor. Kocasinan Şimşekspor maçında kaybedilen 2 puanı ligin 19. haftasında Pazar günü oynayacağı Trend Gayrimenkulspor'u yenerek telafi etmek isteyen Belsinspor hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdürüyor.

Mavi - beyazlılar kalan son 8 haftada Trend Gayrimenkulspor, Kayseri Demirspor, Özvatan Gençlikspor, Talas Anayurtspor, Hacılar Erciyesspor, Kayseri Şekerspor, Buğdaylıspor ve Develispor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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