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Belsinsporlu Hasan şampiyonluğa inanıyor

Kayseri Süper amatör Küme ekiplerinden Belsinspor'un orta saha futbolcusu Hasan Yazgan, Şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

23.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:12
Belsinsporlu Hasan şampiyonluğa inanıyor
Kayseri Süper amatör Küme ekiplerinden Belsinspor'un orta saha futbolcusu Hasan Yazgan, Şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Belsinspor'un başarılı futbolcusu Hasan Yazgan, Covid19 salgını nedeniyle liglere ara verildiği şu günlerde çalışmalarını evde minik köpeği Bulut ile sürdürüyor. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Belsinspor'un bu sezonki başarısında önemli pay sahibi olan Hasan Yazgan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun. İnşallah ülke olarak nice 100 yıllara. Futbolu çok özledim. Bizler sürekli aktif insanlar olduğumuz için bu durumlara hiç alışkın değiliz. Kısa sürede bu Korona virüsünden kurtulup yeniden antrenmanlara ve maçlara çıkacağız inşallah. Kalan son 4 haftada ise şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Kalan 4 maçımızı kazandığımız taktirde bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz. Her şey bizim elimizde" dedi.

Pekinez cinsi 1 yaşındaki köpeği ile evde antrenman yaparak formunu korumaya çalışan Hasan Yazgan, "Amatör camia Bulut'u artık çok iyi tanıyor. Herkes hem futbolu hem de Bulut'u çok özledi. Antrenmanlarını bu sürede evde Bulut ile yapıyorum. Bulut bu süreçte benim hem en büyük destekçim hem moral kaynağım" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Kayseri, Spor , Haber
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