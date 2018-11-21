Beltur'dan Öğretmenlere Yüzde 20 İndirim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) BELTUR AŞ, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 23-25 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere yüzde 20 indirimli hizmet verileceğini duyurdu.
İBB BELTUR AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "Sevgi medeniyetinin mimarı saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, saygılar sunuyoruz" denildi.
Açıklamada, Hidiv Kasrı, Küçük Çamlıca
Köşkleri, Küçük Çamlıca Su Köşkü, Pendik
Izgara, Pendik Haveran, Üsküdar Paşalimanı
Restoran, Gülhane Kandil
Restoran, Miniatürk
Restoran, Yıldız Parkı Kır Kahvesi, Çadır Köşkü, Malta
Köşkü, Emirgan
Sarı Köşk ve Galata
Kulesi'nde 23-25 tarihleri arasında öğretmenlere kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde yüzde 20 indirimle hizmet verileceği belirtildi.
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:54