Beluga balinaları izlanda'ya vardı

Dünyanın ilk beluga balinası barınağına gidecek olan little grey ve little white İzlanda 'ya sağ salim ulaştırıldı. Önceden tutsak olan Little Grey ve Little White adlarındaki iki balina Çin'den başlayan 6 bin millik uçak yolculuğu sonrasında İzlanda'ya ulaştırıldı. İkili bundan sonra yolculuklarının son aşamasında bir kamyon ve ardından feribotla dünyanın ilk açık su beluga balinası barınağına götürülecekler. Sea Life Trust bugün Little Grey ve Little White'ın tarihi yolculuklarının ilk ayağını tamamlayarak Keflavik Havaalanı'na (İzlanda'nın Uluslararası Havaalanı) vardıklarını doğruladı. Verilen bilgilere göre balinalar şu anda yeni evlerine, yani İzlanda'nın güney kıyısında bulunan Westman Adalarından biri olan Heimaey'deki doğal bir koyda bulunan büyük barınağa götürülecekler. İki beluga fiziksel özelliklerine tam olarak uyan özel tasarlanmış kaldırma kayışlarıyla kaldırıldı ve daha sonra özel tasarım konteynerlere yerleştirildiler. Changfeng Ocean World'den Şanghay Pu Dong Havaalanı'na kamyonla yapılan yolculuktan sonra balinalar özel markalı kargo uçağına taşındılar. Prosedür başarıyla gerçekleştirildi ve uçak Şanghay'dan hareket etti. 11.30-12 saat süren yolculuk boyunca güvenli ve rahat olmalarını sağlamak adına Little Grey ve Little White bakım ekipleri tarafından sürekli izlendi. Uçakta uçuş güvenliği gerekliliklerine uyulmasını sağlamanın yanı sıra balinaların sağlığını güvence altına almak adına ayrıca bir Cargolux mühendisi ve deniz memelileri taşımacılığında deneyim sahibi küresel veteriner uzmanlardan oluşan bir ekip de hazırda bulundu.(İHA)