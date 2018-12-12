Belvan Kart ile 9 Milyon Yolcu Taşındı

Van
Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Elektronik Ücret Toplama Sistemi "Belvan Kart" ile bir yılda 9 milyon 117 bin kişi taşındı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada kartın oldukça ilgi gördüğü aktarılarak kentteki toplu taşımaya yeni bir kimlik kazandırıldığı ifade edildi.
Açıklamanın devamında, "75 hatta 96 belediye otobüsü, 108 halk otobüsünde hizmet veriyoruz. Belvan Kart ile bir yılda 9 milyon 117 bin kişi taşınırken, bunlardan yaklaşık 3 milyon kişi de ücretsiz ve indirimli taşındı. Kentteki 7 akıllı dolum noktası ve 80 civarında bayiden 55 bini ücretsiz ve indirimli, 150 bin 153'ü tam kart olmak üzere toplam 205 bin 153 kart satışı yapıldı." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, akıllı sistemler sayesinde elde ettikleri verilerle toplu taşımaya yön verdiklerini söyledi.
Hedeflerinin daha fazla vatandaşı taşımak olduğunu ifade eden Mescioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak 2017 yılında hayata geçirdiğimiz önemli projelerimizden bir tanesi olan elektronik ücret toplama sistemi ve akıllı durak sistemlerini bir yıldır kullanıyoruz. Şehir içi ulaşımda vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıran bu sitemleri daha aktif şekilde kullanmayı hedefliyoruz." dedi.
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:18