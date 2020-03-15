Bem Bir Sen Başkanı Hanbay'dan izin memnuniyeti
Bem Bir Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Hanbay, "Malatya Büyükşehir Belediyesinde çalışıp da, 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına idari izinli sayılacaktır açıklaması bizleri memnun etti" dedi.
15.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:58
Bem Bir Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Hanbay, "Malatya Büyükşehir Belediyesinde çalışıp da, 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına idari izinli sayılacaktır açıklaması bizleri memnun etti" dedi.
Bem Bir Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Hanbay, yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde 4 bin 700'ün üzerinde kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs salgını nedeniyle devletimizin tedbir amaçlı almış olduğu kararlar doğrultusunda 16-30 Mart tarihleri arasında eğitim ve öğretime ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Hanbay, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına idari izinli sayılacaktır açıklaması, BEM-BİR-SEN sendikası olarak bizleri memnun etmiştir. Koronavirüs haberleri ilk çıktığı andan itibaren otobüsleri, trambüsleri, parkları, camileri, üst geçitleri, engelli ve yaşlıların yoğun kullandıkları alanları dezenfekte ederek çözüm odaklı belediyecilik anlayışına örnek bir çalışmayı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyes, bünyesinde çalışan ve 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere idari izin vererek kadına ve aileye verdiği önemi göstermiştir. Bem Bir Sen Malatya Şubesi olarak Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - MALATYA
Bem Bir Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Hanbay, yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde 4 bin 700'ün üzerinde kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs salgını nedeniyle devletimizin tedbir amaçlı almış olduğu kararlar doğrultusunda 16-30 Mart tarihleri arasında eğitim ve öğretime ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Hanbay, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına idari izinli sayılacaktır açıklaması, BEM-BİR-SEN sendikası olarak bizleri memnun etmiştir. Koronavirüs haberleri ilk çıktığı andan itibaren otobüsleri, trambüsleri, parkları, camileri, üst geçitleri, engelli ve yaşlıların yoğun kullandıkları alanları dezenfekte ederek çözüm odaklı belediyecilik anlayışına örnek bir çalışmayı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyes, bünyesinde çalışan ve 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere idari izin vererek kadına ve aileye verdiği önemi göstermiştir. Bem Bir Sen Malatya Şubesi olarak Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - MALATYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Malatya, Güncel
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