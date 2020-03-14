Bemis, savunma sanayiine yönelik 12 ürünü yerlileştiriyor
Bursa Elektrik Malzemeleri İmalat Sanayii (BEMİS), 26 yıllık iş tecrübesi ile yüzde 100 yerli ve milli üretim hedeflenen savunma sanayiine de katkı sağlamak için kolları sıvadı.
14.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:16
Bursa Elektrik Malzemeleri İmalat Sanayii (BEMİS), 26 yıllık iş tecrübesi ile yüzde 100 yerli ve milli üretim hedeflenen savunma sanayiine de katkı sağlamak için kolları sıvadı.
Kaynak: Dunya.com
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