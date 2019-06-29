Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısı izlenme rekoru kırdı

Sevilen rapçi Ben Fero , Demet Akalın şarkısıyla sosyal medyayı salladı. Kısa zamanda yüzbinlerce kişi tarafından izlenen Ben Fero - Demet Akalın şarkısında bomba isimler de oynadı. Dakikalar içinde Youtube 'da yüzbinlerce kişi tarafından izlenen klip uzun süre çok konuşulacak gibi görünüyor.

SPOTİFY'DA REKOR KIRMIŞTI

Bilindiği üzere Ben Fero kısa süre önce çıkardığı Biladerim İçin ve 3,2,1 gibi şarkılarla rap dünyasına giriş yapmış, yayınlanan albümü, bir hafta sonra Spotify'da tüm zamanların Türkiye haftalık dinlenme rekorunun sahibi olmuştu.

KLİPTE DEMET AKALIN DA YER ALDI

Ben Fero, Demet Akalın'a göndermede bulunduğu şarkısının klibinde Demet Akalın'ı oynatınca müzik severler büyük şaşkınlık yaşadı. Demet Akalın'ın klipte yer alması büyük ses getirdi.

PASCAL NOUMA DA KLİPTE OYNADI

Ben Fero'nun Demet Akalın klibinde, bu isimlerin yanı sıra Pascal Nouma ve ünlü youtuber Berkcan Güven de yer alıyor.