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Ben Gurion Havalimanı'nda alıkonulan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu Açıklaması

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İsrailli yetkililerce Telaviv'deki havalimanında ailesiyle 5 saat alıkonulduğunu açıkladı.

01.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:44Ben Gurion Havalimanı'nda alıkonulan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu Açıklaması
Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İsrailli yetkililerce Telaviv'deki havalimanında ailesiyle 5 saat alıkonulduğunu açıkladı.
Kartoğlu, yazılı açıklamasında, dün akşam Kudüs'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası 'a dönmek üzere Ben Gurion Havalimanı'nda bulunduğu sırada İsrail yetkilileri tarafından uçaktan indirilerek eşi ve çocuklarıyla alıkonulduklarını ifade etti.
Yasın Kartoğlu, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 5 saat süren alıkoyma işlemi sırasında yetkililer tarafından şahsıma herhangi bir açıklama yapılmamış, sorularımıza ise cevap verilmemiştir. Yetkililerin işlemleri bitirmesinin ardından nihayet gece 01.50 sularında İstanbul'a dönebildik. Tamamen hukuksuz olduğuna inandığım bu keyfi alıkoyma işleminde beni en çok üzen ise çocuklarımın durumdan tedirgin olmasıydı. Çocuklarıma Kudüs bilinci kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette İsrail makamlarınca bana, aileme ve diğer vatandaşlarımıza uygulanan hukuk dışı yaklaşımı kınıyorum."

Yasin Kartoğlu, Başakşehir, İstanbul, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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