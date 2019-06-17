17.06.2019 10:32
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Ben neden yokum?

Ben neden yokum?

Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) tarafından yürütülen Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte projesi, eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanamayan özel gereksinimli çocuklara umut oluyor.

Tohum Otizm Vakfı, SEÇBİR, Sabancı Vakfı, eğitim çağındaki özel gereksinimli çocukların okul ortamına dahil olabilmesi, eğitim hakkından eşit ve adil bir şekilde yararlanabilmesi için ben neden yokum diyerek onlara ses vermeye davet ediyor!

Engelli çocukların eğitim hakkından yararlanmaları ihtiyacından yola çıkarak Tohum Otizm Vakfı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) ile ortak olarak Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte projesini hayata geçirmiştir. Proje ile öğretmenlerde, velilerde, idarecilerde ve öğrencilerde engellilik kavramına yönelik algı ve tutumların dönüştürülmesi, engellilik kavramının olağanlaştırılması, farklılıklara saygı kavramının geliştirilmesi ve okullarda kapsayıcı eğitim* ilkelerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir

Kaynak: Bültenler
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