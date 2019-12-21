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"Ben okuyorum Gaziantep okuyor" kampanyası "en çok konuşulanlar" arasında

"Ben okuyorum Gaziantep okuyor" kampanyası sosyal medyada "en çok konuşulanlar" arasında yer aldı.

21.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:50
"Ben okuyorum okuyor" kampanyası sosyal medyada "en çok konuşulanlar" arasında yer aldı.
Gaziantep Valiliği, bir yıldır yürüttüğü "Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor" projesi kapsamında, kampanya etkinlik davetinde "Haydi Gaziantep, en uzun geceyi birlikte aydınlatalım" sloganını kullanarak bir kampanya başlattı.
Farkındalık oluşturmak ve yeni nesillere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan, "Ben okuyorum Gaziantep okuyor" kampanyası ile yürütülen faaliyetler, en uzun gecenin yaşandığı bugün, Twitter'da "#benokuyorumgaziantepokuyor" etiketiyle paylaşıldı.
Öte yandan kampanyaya katılanların paylaşımlarla birlikte "#benokuyorumgaziantepokuyor" etiketi Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Kampanya kapsamında, gönüllü öğretmenler tarafından ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor, anne, baba, öğretmen ve öğrencinin birlikte kitap okuması sağlanıyor.
Çocuklarıyla kitap okuyan anne babalar, okuma etkinliklerini fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaşıyor.
Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin bir yıldır Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve tüm Gazianteplilerin kampanyaya destek vermesiyle yürütüldüğünü söyledi.
Çocukların ve aile bireylerinin okuma alışkanlığı kazanmaları ve okullarda okuma kültürü oluşturulması için çabaladıklarını belirten Vali Gül, "En uzun gecede gerçekleştirdiğimiz bu farkındalık kampanyasının Twitter'da Türkiye gündemine taşınması, amacımıza ulaşmamız açısından bizleri sevindirdi. Buradan etkinliğe katılan ve bizlere destek veren tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, okuma kültürü oluşması açısından bu etkinliğin bir milat olmasını diliyorum." dedi.

Gaziantep, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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