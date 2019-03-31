"Ben Öldüm mü de Oy Kullanmayacağım" Dedi, Ambulansla Sandık Başına Gitti

Kaynak: İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uzun süredir yürüme zorluğu çeken ve 3 ay önce felç geçiren bir şeçmen oğluna 'Ben öldüm mü de oy kullanmayacağım' diyerek, ambulansla sandık başına gitti.Safranbolu ilçesinde felci ve yürüme zorluğu çeken bazı seçmenlerin kimisi komşusunun yardımı ile kimisi ise 112 ambulansları ile sandık başına giderek oyunu kullandı.Uzun süredir yürüme ve konuşma zorluğu çeken, 3 ay önce de felç geçiren İbrahim Çakır isimli yaşlı vatandaş, 'Ben öldüm mü de oy kullanmayacağım' dediği oğlu Mustafa Çakır, 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 ekipleri yaşlı adamı evinden sedye ile alarak oyunu kullanacağı Zati Ağar İlköğretim okuluna getirdi. Burada 1027 nolu sandıkta oyunu kullanmanın mutluluğunu yaşayan, İbrahim Çakır, "Milletimize hayırlı olsun. Böyle gelip oy kullanacağım aklıma gelmezdi. Gerçekten ilgilendiler çok teşekkür ediyorum" dedi.Mustafa Çakır ise, 'Ben öldüm mü oy kullanmıyorum, oy kullanmak istiyorum' dedi. Böyle bir hizmetin olduğunu öğrenince telefon açtım 15 dakikada geldiler, aldılar buraya kadar getirdiler. Teşekkür ediyorum herkese. Babam oy kullandı ve en azından oy kullandığı için kendini mutlu hissediyor" dedi.Safranbolu Anadolu Atatürk Lisesinde oyunu her iki elinde bastonla gelen Munise Odabaş ise, "Yürüyemiyordum. Komşum sağ olsun beni alıp getirdi oyumu kullandım. Çok şükür. Bir şekilde gelip oyumu kullanacaktım" ifadelerine yer verdi.Eşi 19 senedir felçli olan Saime Tombak ise, eşi Ahmet Tombak'ın dün akşamdan beri kendisine ısrarla kendisini getirmelerini istediğini ve komşusunun yardımı ile oy kullanmaya geldiklerini söyledi. - KARABÜK