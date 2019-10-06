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Ben Riensta: "İyi yerlere gelmek istiyoruz"

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Reiansta, "Milli aradan sonra iyi yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

06.10.2019 09:26Ben Riensta:
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Reiansta, "Milli aradan sonra iyi yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

Süper Ligin 7.haftasında deplasmanda Göztepe'ye 4-0 mağlup olarak ligde galibiyet alamayan iki takımdan biri olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da işler yolunda gitmiyor.

Göztepe maçında alınan farklı mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulunan Sarı-Kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Ben Rienstra, " Lige iyi başlamak isterdik ama olmadı. Sezona çok kötü başladık. Şanssızlıklar var. Kendimize bakmalıyız. Milli maç arasından sonra en yüksek puanları toplayıp iyi bir yerlere gelmek istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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