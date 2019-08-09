Haberler» Spor» Haber

Ben Rienstra ilk antrenmanına çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor, SC Heerenveen takımından transfer ettiği Ben Rienstra ilk antrenmanına çıktı.

09.08.2019 08:55 Ben Rienstra ilk antrenmanına çıktı
İstikbal Mobilya Kayserispor, SC Heerenveen takımından transfer ettiği Ben Rienstra ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon hazırlıklarını devam ediyor. Yeni sezon öncesi bir yandan hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak SC Heerenveen forması giyen 29 yaşındaki Ben Rienstra dün akşam salonda yapılan antrenmanda yer aldı. Sarı-Kırmızılı takımla ilk antrenmana çıkan Rienstra oldukça keyifli ve mutlu olması gözlerden kaçmadı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Heerenveen, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
08:59   Muhammed Emin Ergin, Sivasspor'a transfer oldu
08:59   Pedro Hernique Kayseri'ye geldi
08:59   Kayserispor'a Chery'den kötü haber
08:55   Engin Pilavcı, Bağlar Belediyespor'da
08:55   Ben Rienstra ilk antrenmanına çıktı
08:49   Kayserisporlu yöneticiler ve futbolcular akşam yemeğinde buluştu
08:48   Galatasaray transfer haberleri | Falcao haftaya İstanbul'da, Konya maçında sahada!