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Ben Rienstra Kayserispor'da

İstikbal Mobilya Kayserispor'da SC Heerenveen forması giyen orta saha oyuncusu Ben Rienstra'yı transfer etti.

07.08.2019 09:19 Ben Rienstra Kayserispor'da
İstikbal Mobilya Kayserispor'da SC Heerenveen forması giyen orta saha oyuncusu Ben Rienstra'yı transfer etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da bir transfer daha.

Transferde hareketli günler geçiren Sarı-Kırmızlılar 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu Kayseri'ye getirdi.

Sabah saatlerinde İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkan Vekili Serdar Maraşlı ile Kayseri'ye gelen Ben Rienstra sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayacak.

2018-2019 sezonunda SC Heerenveen forması ile 36 maça çıkan Hollandalı oyuncu 5 gol 4 asist ile oynadı.

2019-2020 sezonunda ise SC Heerenveen forması ile ligin ilk maçında forma giyen Ben Rienstra 74.dakika oyundan çıkarken Heerenveen taraftarına veda etti. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Heerenveen, Spor

Kaynak: İHA

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