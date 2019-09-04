Haberler» Spor» Haber

Bencic ABD Açık'ta yarı finalde

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Hırvat Donna Vekic'i 2-0 yenen İsviçreli Belinda Bencic, tek kadınlarda yarı finale çıktı.

04.09.2019 21:04 Bencic ABD Açık'ta yarı finalde
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Hırvat Donna Vekic'i 2-0 yenen İsviçreli Belinda Bencic, tek kadınlarda yarı finale çıktı.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final maçında, 13 numaralı seribaşı Belinda Bencic ile 23 numaralı seribaşı Donna Vekic karşılaştı.
Bencic, 1 saat 40 dakika süren mücadeleyi 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında son 4'e kaldı.
22 yaşındaki Bencic, yarı finalde Bianca Andreescu ile Elise Mertens arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Tenis, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:54   Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Polonya oldu
00:39   Sadi Tekelioğlu: 'Uğurcan yurt dışına gidecek en pahalı oyuncu olacak'
00:11   50'nci balkan engel atlama şampiyonası, açılış töreniyle başladı
00:10   Galatasaray'da yeni transferler taraftarlarla buluştu (5)
00:04   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
23:53   Konyaspor'da denizlispor mesaisi başladı
23:51   9 ülkeden 186 sporcu Tekirdağ'da