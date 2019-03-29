Benden Hikayesi" Filminin Özel Gösterimi Yapıldı

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Türk edebiyatının önde gelen ustalarından Adapazarlı yazar Sait Faik Abasıyanık'ın kendi hikayelerinin yer aldığı "Benden Hikayesi" adlı belgesel filmin özel gösterimi gerçekleştirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, filmin gösterimi, Sakarya Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (SASİAD) katkılarıyla Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.Filmin yönetmeni Onur Barış, Türk edebiyatının usta kalemi Sait Faik Abasıyanık'ın yaşamı ve duygu dünyasını konu edindikleri filmde, Adapazarı'nda doğan ve ömrünü bir adada geçiren Sait Faik'in hayat hikayesini kendi ağzından anlatmaya çalıştıklarını belirterek, yazarın birçok öyküsüne de yer verilen belgesel filmde, duygu durumlarını etkileyen insanlarla da görüşmeler yaparak hayatına dair kesitler sunduklarını anlattı.Barış, filmin sonunda düzenlenen söyleşide film ekibiyle soruları cevaplayarak katılımcılara teşekkür etti.Özel gösterime Vali Ahmet Hamdi Nayir, SASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Karayaka, yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, filmin yapım ekibi ve yazarın yakınları katıldı.