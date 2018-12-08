Bendeniz "Ne Siz Unuttunuz Ne O Unuttu"

Geniş repertuvarı ile sevenlerini gece boyu eğlendiren Bendeniz, kendisini dinlemeye gelenlere, "Hoş geldiniz sefalar getirdiniz, tekrar buluşacağımızı söylemiştim, tekrar geldim." diyerek sevenlerini karşıladı. Performansına kendisine ait olan " Neler Olacak" şarkısı ile başlayan şarkıcı, elbisesi ile de dikkatleri üzerine çekti.

Şarkı aralarında da sevenleri ile sohbet eden başarılı sanatçı, "Ne siz unuttunuz ne o unuttu değil mi? İz bırakanlar hiç bir zaman unutulmaz." diyerek Sezen Aksu'dan "Gel Gel Sarışınım" parçasını seslendirdi.

Performansının son şarkısı olarak Barış Manço'nun "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" şarkısını söyleyen Bendeniz, "Barış Manço bu dünyaya gelmiş sayılı seslerden birisidir, hem insanlığı hem sesi ile önünde eğileceğim bir insandı." diyerek Manço'yu andıktan sonra sevenleri ile alkışlar eşliğinde vedalaştı.