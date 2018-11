Bendevi Palandöken'den Madde Bağımlılığı Mücadelesine Dair Açıklama

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:56



Madde bağımlılığı ile mücadele etmek için mesleki eğitimin önemine ilişikin açıklamada bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Madde bağlantılı ölümler 2013'te 232 iken 4 yılda yüzde 305 artarak 941'e çıktı" dedi.Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, madde bağımlılığı ile mücadele etmek için mesleki eğitimin önemine ilişikin açıklamada bulundu. Türkiye'de uyuşturucu ve madde bağımlılığının yaşının gün geçtikçe aşağı indiğini kaydeden Palandöken, "Başta STK'lar olmak üzere herkesin bu konuya hassasiyetle yaklaşarak üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerek. Uyuşturucu bağımlılarının topluma kazandırılmasının en etkili yöntemlerinden biri mesleki eğitimdir. Çünkü usta baba yarısıdır. Çırağını her zaman kontrol eder, kendi gözetiminde tutar ve yanlış yapmasının önüne geçer" ifadelerini kullandı."Madde bağlantılı ölümler 2013'te 232 iken 4 yılda yüzde 305 artarak 941'e çıktı"Hem esnafın ara eleman ihtiyacını gidermek hem de istihdamı artırmak için uyuşturucu bağımlılarının topluma yeniden kazandırılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Basın büromuz tarafından Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 2018 Türkiye Uyuşturucu Raporu'ndan derlenen veriler, ülkemizdeki uyuşturucu batağını gözler önüne seriyor. Rapora göre, madde bağlantılı ölümler 2013'te 232 iken 4 yılda yüzde 305 artarak 941'e çıktı. Uyuşturucuyu ilk kullanım yaşı en fazla 15 ile 24 yaş arasında yoğunlaşıyor. Özellikle hayatının baharında olan bu gençlerin uyuşturucu illetinden kurtularak topluma kazandırılması için hepimizin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Uyuşturucu ile mücadele bir vatandaşlık görevidir. Uyuşturucu ile ilgili gördüğümüz ve duyduğumuz her şeyi alo 191'e bildirmemiz lazım. En önemlisi çırak olarak iş yerlerimzde çalışan çırakların sigortalarının emekliliğe sayılmamı çok önemli" şeklinde konuştu."Sadece eğitimsiz olanlar değil eğitim görenler de uyuşturucu batağına düşebiliyor"Uyuşturucu tedavisi görenlerin yüzde 86'sının 1 ve 8 yıl arasında eğitim alan kişiler olduğunu belirten Palandöken, "Uyuşturucudan tedavi görenlerin ezici bir çoğunluğunun öğrenci olması kan dondurucu. Yani sadece eğitimsiz olanlar değil eğitim görenler de uyuşturucu batağına düşebiliyor. Gençlerin bu illetten kurtulması, topluma kazandırılması için mesleki eğitimin önemini her fırsatta vurguluyoruz. Mesleki eğitime yönlendirme ne kadar artarsa, usta-çırak ilişkisi ile hem ekonomiye hem de topluma faydalı bireylerin sayısı o kadar artacaktır. Usta-çırak ilişkisinde iş öğrenmenin yanı sıra sorumluluk edinme, aile olma ve toplumsal duyarlılık esastır. Usta çırağını her zaman korur, kollar, sosyal ilişkilerinde yanlışa sapmasını engeller, doğruya yönlendirir, çırağını her zaman gözetiminde tutar. Çünkü usta baba yarısıdır. Burada devlette çırakların gelecekleri ile önemli adımlar atarak onların mesleklerinde kalmaları için çıraklık süresindeki sigortalarının emeklilik süresine sayılması ve askerlikte belli bazı avantajlar sağlanmalıdır" açıklamasında bulundu. - ANKARA