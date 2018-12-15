Bendimahi Çayı'na "Balık Yumurtası Bırakılsın" Talebi

Van
'ın Muradiye
ilçesine bağlı Karahan köyünde balıkçılar, azalan balık popülasyonunun arttırılması için çaya yumurta bırakılmasını istiyor.
Karahan köyünde vatandaşlar, çok uzun yıllardır yaba ve serpme yöntemlerini kullanarak çayda inci kefali ve aynalı sazan gibi balıkları avlıyor.
Balıkçılar, çayda her geçen gün azalan balık popülasyonunun arttırılması için çaya yumurta bırakılmasını istiyor.
Balıkçı Serdar Bozkızıl, yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıl önce çaya balık yumurtaları atıldığını söyledi.
Zaman içinde önce balık sayısının arttığını, daha sonra yavaş yavaş azalmaya başladığını anlatan Bozkızıl, "Geçimimizi çayda balıkçılık yaparak sağlıyoruz. Ancak son dönemde balık sayısı oldukça azaldı. Yetkililerden çaya yeniden balık yumurtası bırakmasını istiyoruz. Şu anda yakaladığımız küçük balıkları çaya geri bırakıyoruz." dedi.
Muradiye,Van
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:31