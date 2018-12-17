Benfica A Takım Direktörü Luisao: Zor Ama Tur Atlayacağız

Benfica'da A Takım Direktörü olarak görev alan eski futbolculardan Luisao, Nyon'da katıldığı kura çekimnde Galatasaray ile eşleşmelerini değerlendirdi. Galatasaray'ın zor bir rakip olduğunu söyleyen Luisao, "Kuranın sonuna kalan 2 takımdan biriydik ve Galatasaray ile eşleşmek güzel oldu, tekrar Türkiye'ye döneceğiz. Galatasaray da Benfica gibi Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. İyi hazırlanmalıyız. Türkiye'deki atmosfer hep zor oluyor ancak bizim takımımız bu tarz atmosferlerde oynamış ve oynamayı bilen bir ekip" dedi.

"ZOR DA OLSA TUR ATLAYACAĞIZ"

Tur atlayacaklarını ifade eden Brezilyalı, "Zor olsa da tur atlayacağımıza inanıyoruz. Yolumuz uzun, maç maç düşüneceğiz ve öncelikle tüm konsantrasyonumuzu bu maça harcayacağız" diye konuştu. Galatasaray ile 2015'te oynadıkları ve 2-1 kazandıkları maçta gol attığı hatırlatılan Luisao, "O gece Benfica ve benim için çok önemliydi. Kariyerimde önemli bir noktaydı. Hiçbir zaman unutmayacağım bir gece benim için" mesajını paylaştı.

(Sporx)