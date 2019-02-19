19 Şubat 2019, 20:43
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Benfica - Galatasaray Maçını Rumen Hakem Ovidiu Hategan Yönetecek

Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica ile oynayacağı maçı, Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda oynayacağı maçı, Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Işık Stadı'nda 21 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Ovidiu Hategan düdük çalacak.

Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe'nin yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Radu Petrescu ve Sebastian Coltescu olacak. Radu Ghinguleac ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Futbol,Portekiz,Benfica,Galatasaray
Kaynak: AA


YORUMLAR (7)
MEMLEKETİM: Gs icin tur garanti.
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GALATASARAY : Hagi bi konuşsan vatandaşınnan seni dinler
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DOĞAN: Fatih paratordan büyük başarı fiyorontinadan sonra birde Fransız takımı çalıştırıyor.tebrikler
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BENFİKALİ: Maalesef bu hakem santra noktasını göstermekten yorgun düşecek enaz 5 sıfır olur
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AMEDLİ: Gs 3.0 yenilir
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