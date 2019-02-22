Benficalı Yetkililer, Fatih Terim'in Oturacağı Bölüme Koltuk Koymadı

Benfica-Galatasaray maçı öncesinde koltuk krizi yaşandı. Sarı-kırmızılıların yedek kulübesindeki bazı koltukların kaldırıldığını gören teknik heyet şaşkınlığını gizleyemedi.

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Stadyumun bazı noktalarında yenilik çalışmaları yaptığını belirten Portekiz ekibinin yetkilileri bu konuyla ilgili Galatasaray teknik heyetinden anlayış talep ederken sosyal medyada ortaya çıkan fotoğraf sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

FATİH TERİM ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benficalı yetkililerin konuyla ilgili bilgi aktarımı sebebiyle maç sonunda herhangi bir şikayette bulunmadı.

(Yeni Şafak)