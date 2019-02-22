22 Şubat 2019, 17:17
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Benficalı Yetkililer, Fatih Terim'in Oturacağı Bölüme Koltuk Koymadı

Avrupa Ligindeki Benfica - Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde futbolcuların ve hocaların oturacağı bölümdeki bazı noktalara koltuk koyulmadı.

Benfica-Galatasaray maçı öncesinde koltuk krizi yaşandı. Sarı-kırmızılıların yedek kulübesindeki bazı koltukların kaldırıldığını gören teknik heyet şaşkınlığını gizleyemedi.

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Stadyumun bazı noktalarında yenilik çalışmaları yaptığını belirten Portekiz ekibinin yetkilileri bu konuyla ilgili Galatasaray teknik heyetinden anlayış talep ederken sosyal medyada ortaya çıkan fotoğraf sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

FATİH TERİM ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benficalı yetkililerin konuyla ilgili bilgi aktarımı sebebiyle maç sonunda herhangi bir şikayette bulunmadı.

(Yeni Şafak)

Fatih Terim, Benfica, Galatasaray, Spor


YORUMLAR (14)
KSK Lİ MESUT: Başkası otururken oturmaya kalksaydı daha kötü olurdu... :)
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EGO TAVAN YAPMIŞ İNSANLAR GRUBU: Bu kadar kompleskli insan grubu bi arada nasıl olabiliyor anlamıyorum bu yorum yapanların eleştirenlerin bu ülkeye ne gibi faydaları olmuş acaba keşke bu ülkeye fatih terim in yaşattığı başarının yüzde 1 ini yaşatabilseniz. Yazık size
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DİGORLU MAHMUT: Paratörterim sana su yok.
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ÜNAL: elendin kibir abidesi, adam seni sahanda gömdü, nemiş gs zoru severmiş de avrupada iyiymiş de sahasında yenebilirmiş, bırak koltuk muhabbetini, bırak seneye umut vermişmiş, la yine elendin yine gömüldün, her akşam oynasan seni gömer, orda türk hakemleri yok kebabçı da yok, o yüzden az utan utan tabi yüz varsa zira surat surat değil kösele
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.........: bu batılılar her zaman şerefsiz.üzüldüğüm nokta içimizdeki batılılar(!)
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