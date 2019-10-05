Bengü'den kızı Zeynep'le paylaşım: Ağladım, tepindim acıdan!

Ağustos ayında kızı Zeynep'i kucağına alan Bengü, emziren annelere destek vermek için yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"AĞLADIM , TEPİNDİM ACIDAN"

Bengü, "Bu hafta emzirme haftası... Benim de bebeğimi böyle omzuma yatırıp derin bir nefes alıp şükrettiğim günlerden biri bugün. Doğuma hazırlanırken birçok detayı okuyup, araştırıp öğrenen ben; emzirmenin önemini altın harflerle manşetime yazarken, bu kadar zorlu bir yola gireceğimi bilmiyordum.

"PES ETMEMELİYİM"

"Beni takip eden anneler az çok neler atlattığımı tahmin ediyordur...Hepsini ben de yaşadım; yaralar oldum, ağladım, tepindim acıdan...Pes etmemeliyim dedim, etrafı, söylenenleri, kötü insanları, herkesi bir kenara atıp bebeğimle kurduğum bağı büyütüp; o zorlu süreçten geçiverdim. Uzun uzun yazabilsem keşke ama sanırım emzirmeyle de ilgili bir kısa video çekip anlatmalıyım... İkinci ayımızı doldurmaya bir gün kala, iyi ki pes etmeyip devam etmişim diyorum...İlk günlerde damla damla gelen sütü moral bozmak yerine ha gayret diye emekle bugünlere getirmişim."

"BU YOLDA YANIMDA OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bu yolda yanımda olan herkese ve de bebeğime teşekkür ederim. Tabi ki süt gelmeyebilir; tabi ki her annenin hikâyesi farklıdır ve tabi ki her şeyin çaresi var. Ama eğer imkânınız varsa, pes etmeyin. Hayatım böyle mi geçecek demeyin. Ağrı, sızı, gözyaşları hepsi diniyor ve geçiyor. Emziren emzirmeyen tüm güzel kalpli annelerin alnından öpüyorum. Emzirme haftamız kutlu olsun. Allah tüm evlatları korusun..." notuyla kızı Zeynep'e sarıldığı fotoğrafı paylaştı.