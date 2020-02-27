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Bengü: Kızımla ilgilenmekle meşgulüm

Pop müziğin sempatik isimlerinden Bengü, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı

27.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:42Bengü: Kızımla ilgilenmekle meşgulüm

Hızlı adımlar ile bir mağazadan başka bir mağazaya giderken görüntülenen , ayak üstü muhabirler ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Muhabirlerin uzun süredir göremiyoruz sizi demesi üzerine "Zeynep hanım izin verirse çıkıyoruz, kızımla ilgilenmekle meşgulüm pek çıkamıyorum. Şimdi de hemen bir kaç mağazaya girip, yanına döneceğim." dedi.

Geride bıraktığımız sene Ağustos ayında anne olan güzel şarkıcı Bengü, kısa süren alışveriş turunun ardından alışveriş merkezinden ayrılarak evinin yolunu tuttu.




Bengü, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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