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Beni Bırakma dizisinin Esin'i Keiko Belir Yarar göğüs kanserine yakalandı

ATV'nin sevilen günlük dizisi Beni Bırakma'da Esin karakteriyle tanıdığımız oyuncu Keiko Belir Yarar göğüs kanserine yakalandı. Yarar, hastalığını öğrendikten sonra "Öleceğimi değil, evladıma ne olacağını düşündüm" dedi.

24.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:38

ATV'nin reytinglerinden memnun olduğu günlük dizisi Beni Bırakma'nın Esin'i Keiko Belir Yarar'ın bir aydır kanserler mücadele ettiği ortaya çıktı. Oyuncu hastalığını ilk öğrendiğinde yalnızca kızını düşündüğünü dile getirdi.

"EVLADIMI DÜŞÜNDÜM"

Keiko Belir Yarar, geçtiğimiz ay göğüs kanserine yakalandığını öğrendi. 'ı haberine göre, bir kız annesi oyuncu, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Şoke oldum. Öleceğimi değil, evladıma ne olacağını düşündüm. O daha çok küçük."

"İYİLEŞİP SETE DÖNECEĞİM"

Yarar, "11 gün acil serviste kaldım. 12'nci gün yataktan kalkabildim. Zordu, hala da zor ama geçecek. Kızımın kokusu, en büyük sakinleştiricim. Dizi ekibi de hep yanımdaydı. 'Ne zaman kendini hazır hissedersen gel' diyerek iyileşip sete gideceğim umudunu verdiler bana" dedi.

KEİKO BELİR YARAR KİMDİR?

Keiko Belir Yarar, 1977 yılında Japonya'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan oyuncu Burak Altay ile evlidir. Oyuncu 'de okul hayatına başladıktan sonra burada kalmış ve evlenmiştir. Tiyatro bölümünü bitiren oyuncu Türkiye'de bazı dizilerden teklif alınca iyiden iyiye ülkemize yerleşmiştir. Tiyatro ve dizi sektöründe aranan isim olmuş günlük dizilerle birlikte günlük dizilerin vazgeçilmez oyuncularından birisi olmuştur.

Keiko Belir Yarar, 2008 yılında İyi Uçuşlar adlı dizide oynamıştır. Dizide Pamir Pekin, Sema Mumcu, Berke Üzrek, Ümit Tombak, Nur Fettahoğlu gibi isimler rol almıştır. Oyuncu tüm bu haftalık dizilerden sonra Star ekranlarında günlük olarakyayınlanan dizi Beni Affet'de rol almış ve Piraye karakterini anlandırmıştır. Dizide Şeyma Korkmaz, Murat Danacı, Gaye Turgut, Mert Altınışık gibi bir çok isim yer almıştır.

42 yaşındaki oyuncu ATV'de yayınlanan günlü dizi Beni Bırakma'da Esin karakterine hayat veriyor.

Beni Bırakma dizisinin Esin'i Keiko Belir Yarar göğüs kanserine yakalandı

Beni Bırakma Dizisi, Türkiye, Sabah, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
YASİN ÖZ: kabiri hesabı düşün tövbe et ve kapanki hesabın kolay olsun. . yoksa evladın falan kurtaramıcak seni ahirette hesap zor. . .
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ALİ SOYSAL: MEVLADAN ŞİFALAR DİLİYORUM.
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ADINIZI YAZIN: Rabbim acil şifalar versin. kendisiyle bir röportaj için tanışma fırsatı buldum. Çok candan ve sıcak bir insan Allah çocuğuna bağışlasın
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ADIYAMANLI: Göğüs kanserinin tedavisi..:tilki kafasının derisi soyulacak .o kafa derisi ateşte kül haline geldiğinde bal ile karıştırılıp kanserli bölgeye konulacak bu işleme 3 hafta boyunca devam edilecek.benim yakınım göğüs kanserinden o şekilde kurtuldu.
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DEVECİOGLU: Geçmiş olsun acil şifalar diliyorum
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DUA MUMİNİN SİLAHİDİR.: rabbim hayirli sifa versin evladina bagislasin ins.
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ADINIZI YAZIN: geçmiş olsun
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