30 Kasım 2018, 22:37
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Vali, "Beni Cuma Namazına Götür" Diyen Öğrenciye Sürpriz Yaptı

Vali, "Beni Cuma Namazına Götür" Diyen Öğrenciye Sürpriz Yaptı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve birlikte cuma namazına gitmeyi öneren ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Tolgacan Zorlu'yu makam aracı ile okulundan alıp cuma namazına götürdü.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve birlikte cuma namazına gitmeyi öneren ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Tolgacan Zorlu'ya sürpriz yaptı. Okula giden Vali Yavuz, makam aracına aldığı çocukla cuma namazına, ardından da yemeğe gitti.

VALİ, İLKOKUL ÖĞRENCİSİ İLE NAMAZA GİTTİ

Haki Yener İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Tolgacan Zorlu, sosyal medya üzerinden ulaştığı Ordu Valisi Seddar Yavuz'a, 'Bir cuma günü beni de cuma namazına götürür müsünüz lütfen' isteğinde bulundu. Okula giden Vali Yavuz, makam aracına aldığı çocukla cuma namazı için Ulu Cami'ye gitti. Vali Yavuz, cuma namazı sonrası ise çocukla birlikte yemek yedi.

"BİZİM İŞİMİZ GÖNÜLLER ALMAK"

İlk defa böyle bir taleple karşılaştığını ve kendisi içinde sürpriz olduğunu belirten Vali Seddar Yavuz, "Tolgacan'ı okulundan alarak birlikte cuma namazı kılma talebini yerine getirdik. Bizim işimiz gönüller almak, gönüller yapmak, insanlarımıza değerli olduğunu hissettirmektir. Sosyal medyadan bizlere ulaşan vatandaşlarımıza elimizden geldiğince cevap vermeye istek ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün Tolgacan'ın yüzündeki tebessümün sebebi olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Tolgacan Zorlu ise, "Beni kırmayarak talebimi yerine getiren ve beni çok mutlu eden vali amcaya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ordu
30 Kasım 2018 Cuma 22:37



YORUMLAR (3)
UŞAKLI: Karslı nickli kişiye cevap. Aynı şeyi bir yabancı yapsa ayakta alkışlarsınız. Sayın valiyi şahsen tanırım adam gibi adamdır. Kendisini bilen bilir Bilmeyende kendi gibi bilir.
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ADAMİSTAN: DİNDAR GENÇ NESİL YETİŞİYOR ÇAĞDAŞLAR KUDURUYOR.ÇÜNKİ KENDİ NESİLLERİ KURUYOR ÜRETEMEYEN ÇALIŞMAYAN HAZIRCI SAPKIN TAYFALAR SÜRÜNÜYOR.
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KARSLI: Buda habermi şimdi camiyle gitmeyi bile reklam yapıyorlar
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  • CEMAL ERCAN : Kardes bu konuyu sen anlayamiyorsun kücük cocugun istegini yerine getirmek bir erdemliktir reklam degildir
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