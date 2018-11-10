Beni Hatırlayınız" Oyunu Büyük Beğeni Topladı

Tepebaşı
Belediyesi Anneler Tiyatro Topluluğu tarafından 10 Kasım
'a özel olarak sahnelenen, "Beni Hatırlayınız" isimli müzikli oyun, izleyicilerden tam not aldı.
Tepebaşı Belediyesi Anneler Tiyatro Topluluğu'nun, 10 Kasım Atatürk
'ü Anma Günü dolayısıyla beğeniye sunduğu Beni Hatırlayınız müzikli oyunu, yoğun katılım ile sahnelendi.
Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım
Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve yönetmenliğini Hafize Erdoğan'ın yaptığı oyunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
, tiyatro oyunu ile izleyicilere anlatılırken duygu dolu anlar yaşandı. Oyun hakkında bir değerlendirmede bulunan yönetmen Erdoğan, "Burada amatör, hiç sahneye çıkmamış kadınlarımız rol alıyor. Kostümlerini bile kendi el emekleri ile hazırladılar, bu yönüyle de çok kıymetli. Bugünlerde Atatürk'ü anmak ve anlatmak ise her zamankinden daha önemli. Çoğu ev hanımı, emekli olan hanımlardan oluşan topluluğumuz ile bu güzel oyunu ortaya koyduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türkülerin de yer verildiği gecede katılımcılara duygusal bir gece yaşatan Beni Hatırlayınız, davetlilerin alkışları eşliğinde sona erdi. - ESKİŞEHİR
10 Kasım,Tepebaşı
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:27