Antalya'nın göbeğinde bıçakla dehşet saçtı ardından selfie çekti

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre esnaflık yapan Hüsnü Darıağa ile alışveriş yapan ve ismi açıklanmayan bir kişi arasında gerginlik çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre şüpheli, "Beni kandırıyorsunuz" deyip bıçak çekerek Darıağa'yı tehdit etti. Çevredeki esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle saldırgan uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kimliği belirsiz şahsı sakinleştirip güvenlik önlemlerini alarak çevredeki kalabalığını da uzaklaştırdı.

TELEFONUNU KALDIRIP SELFİE ÇEKTİ

Diğer yandan, çevrede kendisini çeken kameralara el hareketi ile hakaret eden ve "Bende 6 kimlik var" diye cebinden çıkardığı cüzdanı çevresindekilere gösteren şahsın, olay sırasında telefonunu kaldırıp esnafla selfie çekinmesi de dikkat çekti.

"ELİNE BIÇAĞI ALIP İKİ KEZ SALDIRDI"

Olayı anlatan esnaf Darıağa, "Yoldan geçerken beni durdurup, 'sen ne satıyorsun' dedi. Sonra eline bıçağı alıp 'siz beni kandırıyorsunuz' diyerek iki kez saldırdı ve küfür etmeye başladı. Polis gelene kadar çevredeki diğer esnaflara da saldırdı. 'Ben boksörüm, varsa bana gücü yeten gelsin' diyor. Fransa vatandaşı olduğunu söyledi. Ben kendisini ilk defa gördüm" şeklinde konuştu. Birbirinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine sevk edildi.