Beni Kimse Kolay Kolay Makamımda Bulamayacak' Diyen Vali Seymenoğlu'ndan İddialı Başlangıç...

15 Kasım 2018 Perşembe 10:51



15 Kasım 2018 Perşembe 10:51

Son Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan sonra yaklaşık 1 hafta önce göreve başladığı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, eğitim konusunda Türkiye ortalamasının üzerinde olan Isparta'yı bir adım öteye taşımak için mücadele edeceğini ifade etti.Isparta'nın güvenlik açısından huzurlu bir kent olduğuna dikkat çeken Vali Ömer Seymenoğlu, burada sağlık konusunda da Isparta Şehir Hastanesi'nin diğer illere göre bir artı olduğunu ifade ederek, mutlu olanların yanı sıra mutsuz olan vatandaşların da bulunacağını, bu yönde çözüm odaklı çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Vali Ömer Seymenoğlu ayrıca, kentte gençlerin uyuşturucu ve madde bağımlığı ile teknoloji bağımlılığından kurtarılması ve uzak tutulması adına çalışmalar yürütüleceğini aktardı.Kentte göreve başladıktan sonra 'Beni kimse kolay kolay makamımda bulamayacak' şeklinde yaptığı açıklaması hatırlatılan Vali Ömer Seymenoğlu İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri'ne yaptığı özel açıklamalarda, "Belki, bunlar iddialı cümleler, bunları bir yöneticinin söylememesi lazım. Bunu bile bile söylüyorum, bu cümleler benim ağzımdan bile bile çıkıyor, bunun sözünü veriyorum. Yani 24 saatin emin olun ki 17 - 18 saatini alanda geçireceğiz. Bunu biz, Sayın Bakanımdan çok gördük. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun çalışma şekli buydu. Ankara'da 24 saatin, 18-20 saati Sayın Bakanımız ayaktaydı, biz de kendisine ayak uydurabilmek için çalışıyorduk. Tamamen, gördüğümüzü Isparta'ya uygulamaya çalışıyorum. Yoksa bu bizim tecrübelerimizden elde ettiklerimiz değil, son 2 yılda Sayın Bakanımızın etrafında çalışırken elde ettiğimiz tecrübe. Sonuç odaklıyız, anında çözmeye çalışırız" dedi."İlk kez Vali olarak atanmam sebebiyle büyük bir arzu içerisindeyim"Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu göreve başlayalı çok kısa bir süre geçtiğini anımsatarak, bu süreyi kendisinin verimli şekilde değerlendirmeye gayret gösterdiğini iletti.Vali Seymenoğlu, "Şu ana kadar birçok arkadaşlarımız ile görüşmelerimiz, kabullerimiz ve ziyaretlerimiz oldu. Habersiz ziyaretler oldu. Isparta, hizmet yönünden epeyce hizmet almış bir durumda. Ancak, bu ile ilk kez Vali olarak atanmam hasebiyle büyük bir arzu içerisindeyim, ben de daha sonra Isparta'da bir şeyler yapmak ve iyi duygularla anılmak istediğim için bırakılan yerden bir adım öteye hizmetleri taşımak gibi bir amacım var. Onun için gece - gündüz demeden bütün imkanlarımızla, devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın imkanlarıyla, ortak akılla Isparta'yı yöneteceğimize inanıyorum. Bunu da başaracağıma inanıyorum. Çünkü, biraz önceki ziyaretlerden de gördüğüm kadarıyla, sağ olsun bütün gazeteci arkadaşlar da hep beraber, birlikte, bir şey yapma arzusundalar. Biz de bunu iyi organize edebilirsek, Isparta'ya ve Ispartalı hemşehrilerime mutlaka iyi dönüşleri olacağını düşünüyorum. Bu duygularla ben bütün Ispartalı hemşehrilerime, 'Hoşbulduk' diyorum. İnşallah, önümüzdeki günlerde büyük bir kısmıyla belki el sıkışacağız, bir kısmıyla ortak programlarda yer alacağız, bir kısmının ihtiyaç ve taleplerini karşılarken, bir kısım Ispartalımızdan da biz destek ve talep isteyeceğiz. Bu taleplerimizi mutlaka Isparta'nın önde gelenleri, siyasetçileri olumlu değerlendireceklerdir. Çünkü, bizim taleplerimiz zaten Isparta'ya; köylerine, mahallelerine ve Isparta'nın geneline olacağı için bunların olumlu karşılanacağını da düşünüyorum. İyi hizmet edeceğimize inanıyorum" diye konuştu."İçişleri Bakanımızdan Ankara'da gördüğümüz çalışma şeklini Isparta'ya uygulamaya çalışıyorum"Kendisinin görevi süresince daha çok sahada olacağını beyan etmesi ve arayanların kendisini çoğunlukla makamda bulamayacağı yönünde açıklamalarda bulunduğu hatırlatılan Vali Seymenoğlu, "Belki, bunlar iddialı cümleler. Bunları bir yöneticinin söylememesi lazım. Çünkü, her söylenen günümüz koşullarında kaşıt altına alınıyor. Medya alıyor, gençlerimiz alıyor ve sosyal medyada paylaşıyorlar. Bunu bile bile söylüyorum. Bu cümleler benim ağzımdan bile bile çıkıyor. Bunun sözünü veriyorum, yani 24 saatin emin olun ki 17 - 18 saatini alanda geçireceğiz. Benim de çocuklarım var, benim de eşim var ama fedakarlık yapacaklar, başka yolu yok bunun. Çünkü, hizmet için günün büyük kısmını alanda geçirmek zorundasınız. Kapalı kapılar ardında, yürütülen çalışmaların alana yansıyıp yansımadığını göremezsiniz, takip edemezsiniz, vatandaşa dokunamazsınız. Vatandaşa dokunabilmeniz için mutlaka bir gün köyde, bir gün bir STK toplantısında, bir gün alanda, bir gün bir futbol müsabakasında olmanız lazım ki; vatandaşın taleplerini alandan toparlayabilmeniz lazım. Bunu biz Sayın Bakanımdan çok gördük. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun çalışma şekli buydu. Ankara'da 24 saatin, 18-20 saati Sayın Bakanımız ayaktaydı, biz de kendisine ayak uydurabilmek için çalışıyorduk. Tamamen, gördüğümüzü Isparta'ya uygulamaya çalışıyorum. Yoksa bu bizim tecrübelerimizden elde ettiklerimiz değil, son 2 yılda Sayın Bakanımızın etrafında çalışırken elde ettiğimiz tecrübe. Sonuç odaklıyız, anında çözmeye çalışırız" şeklinde konuştu."Bütün sorunlar çözülecek olsa zaten bize, başka birimlere ve medyaya da ihtiyaç olmaz""Çözülemeyen sorunlar da olacaktır" diyerek sözlerini sürdüren Vali Seymenoğlu, "Bütün sorunlar çözülecek olsa zaten bize, başka birimlere ve medyaya da ihtiyaç olmaz. Zaman zaman medya bizi eleştirecektir. Eksiğimiz varsa, bunları yazacaktır, biz bunları hoş görüyle karşılayacağız. Ancak, burada önemli olan iyi niyetli olmak. Çözüm odaklı olmak ve hizmetin geneline yönelik eleştiriler yapmak. Bireysel olmamak lazım diye düşünüyorum. Çözüm odaklı olabilmeniz için de sürekli görevde olmanız ve yazışmalarla işi sürüncemede bırakmamak lazım. O anda çözebiliyorsanız, ilgili kurum amiri, ilgili kuruluşun yöneticisini arayıp çözmeye çalışmak lazım. Onların çözemeyeceği, yetkileri dışında, görev ve sorumluluk alanlarının da dışında olan konuları da ilgilisi kimse ondan talep etmek lazım. O yüzden ben bu sözümün arkasındayım" ifadelerini kullandı."Öncelik ve talep sırasıyla çalışırsak, başarısız olmamız için hiçbir sebep yok, çünkü biz iyi niyetliyiz"Vali Seymenoğlu, kentte eğitim - sağlık - spor ve güvenlik konularının öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çekerek, uyuşturucu, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı konularında mücadele içerisinde olacaklarını şöyle anlattı; "İnşallah, önümüzdeki haftalarda, aylarda Allah nasip ederse hep beraber yaşayacağız. Bu demek değil ki, Isparta'nın bütün sorunlarını çözelim; bizden öncekiler çözememiş ki biz bütün sorunları çözelim. Elimizden geldiğince, tespit ettiğimiz var olan sorunları çözmeye çalışacağız. Burada da var olan sorunları çözmek için bazı önceliklerimiz mutlaka olacaktır. Eğitim, bir önceliğimiz olacak. Eğitimde Isparta, Türkiye ortalamasının üzerinde bir durumda şu anda. Anlatılanlar ve kayıtlar öyle, inşallah bunu bir adım daha öteye getiririz.Sağlık, önceliğimiz olacak, sağlıkta da Isparta'mızın durumu iyi. Son açılan şehir hastanesiyle beraber, vatandaşlarımızın mutluluğu da artmış durumda. Sıkıntıları yok mu, mutlaka sıkıntıları vardır. Sağlık İl Müdürü'nü çağıracağız, il içerisinde bunu çözebiliyorsak çözeceğiz, çözemezsek Bakanlıktan yardım isteriz. Onların yardımlarıyla çözmeye çalışırız. Spor, yine önceliklerimiz arasında yer alacak. Niye, spor ve eğitim diyorum, çünkü son yılların en büyük tehlikesi gençliğimiz üzerinde uyuşturucu ve madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı Bunlara yönelik zaten devletimizin yürüttüğü bir proje var. Bu projenin taşradaki takipçisi de bizleriz. O yüzden, gençleri bu bağımlılıktan kurtarabilmek için onlara alternatif alanlar açmamız lazım. Sosyal etkinlikler, eğitim çalışmaları, spor çalışmaları, sportif etkinlikler sunabilmemiz lazım. Bunlar da bizim önceliğimiz olacak. Güvenlik, önceliğimizdir. Isparta ilimiz, Allah'a şükürler olsun ki, güvenlik açısından çok sıkıntılı bir il değil ama yine önceliğimiz. Güvenliğin içerisinde belki farklı alanlara yönelmiş olacağız. Bağımlılıkla ve trafik kazalarıyla mücadele anlamında önceliğimiz olacaktır. Bunları bir sıraya koyar, bir tercih yapar, kamuoyunun ve vatandaşın da talepleri doğrultusunda takip edersek, başarısız olmamız için hiçbir sebep yok, çünkü biz iyi niyetliyiz" dedi."Ispartalı mutlu olursa, ben de mutlu olurum, ailem de mutlu olur"Seymenoğlu son olarak şu görüşlerde bulundu; "Vatandaşa dokunmak için buradayız. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yardımına koşmak için buradayız. Yardıma ihtiyacı olmayan, kendi ayakları üzerinde duran vatandaşlarımızdan da biz talepkar olacağız. Niye, o ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderebilmek için. Onun için buradayız. Ben başarılı olacağımıza inanıyoruz, bu inançla yola çıktık. İnşallah, başarılı oluruz, mutlu oluruz. Ispartalı mutlu olursa, ben de mutlu olurum, ailem de mutlu olur, yaptığımız hizmetin karşılığını da bu mutlulukla almış oluruz." - ISPARTA