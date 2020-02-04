Haberler » 3. Sayfa » 'Beni kimsesizler mezarlığına gömün' notunu bırakıp, intihar etti - Haberler

"Beni kimsesizler mezarlığına gömün" notunu bırakıp, intihar etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi kadın, "Cenazeme kimse gelmesin, beni kimsesizler mezarlığına gömün. Cenazemi eşime ve aileme vermeyin sakın" yazılı bir not bırakarak intihar etti.

04.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:25

Olay, 'a bağlı Piremir Mahallesi Kurtbasan Caddesi üzerinde meydana geldi. Çorum'un İskilip ilçesinden 'ya gelin gelen 42 yaşındaki 2 çocuk annesi Güler K., yatak odasında intihar etti. Kocasının fark etmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İNTİHARIN ÖNCESİNDE NOT BIRAKTI

Evde inceleme yapan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler evde 2 çocuk annesi Güler K. tarafından yazıldığı değerlendirilen bir not buldu. Notta genç kadının eşi, kaynanası ve annesi tarafından gördüğü zulümden bıktığı için hayatına son verdiğini yazdığı iddia edildi.

"KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLMEK İSTİYORUM"

Genç anne intihar notunda "Eğer ki felç geçirir ya da ölürsem cenazeme eşim, kaynanam, annem hiç kimse gelmesin. Benim hiç kimsem yok, kimsesizler mezarlığına gömülmek istiyorum. Eşime, anneme, kaynanamlara hakkımı helal etmiyorum. Çocuklarım mezarımı bilsin sadece. Cenazemi eşime ve aileme vermeyin sakın" yazdığı öğrenildi.

Ekipler, annenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürürken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.


Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (15)
ARZU:Cok Uzuldum :( degermiydi onlar icin hayatina kiymaya cocuklarina bu aciyi yasatmaya!! Kimbilir nasil bir pisikolojik rahatsizlik gecirdin sesini duyuramadin en yakinlarina bile
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
HAY DAAAA:Sözün bittiği yer.
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:çok canım sıkıldı çok üzücü
Yayından Kaldır
13 0
Cevap yaz
WWWWWWWW:Okurken ağladım Allah rahmet eylesin Yazdıkları doğruysa sebeb olanında Allah cezasını versin
Yayından Kaldır
15 0
Cevap yaz
AAA:Sahip çıkan olmamış demek
Yayından Kaldır
12 0
Cevap yaz
CİMBOMLU:Allah taksiratını affetsin. Ne güzel de bir insanmışsın be ablacığım. Rahmet üstünden eksik olmasın.
Yayından Kaldır
49 0
Cevap yaz
NEVA:İnsan çocuklarını bırakır mı?Sevmedigin esin ve kaynananla çocukların nasıl yaşar.
Yayından Kaldır
37 1
Cevap yaz
MURAT:Gerçekten çok üzüldüm bir masum ve suçsuz insan daha aramızdan ayrıldı yazık degilmi bu kadına
Yayından Kaldır
33 1
Cevap yaz
MURAT:ALLAH Rahmet eylesin şu fani dünyada ALLAH tan başka aslında insanın hiç kimsesi yok çevrede çok insan var ama çoğu gereksiz insanlar yani menfaatçi çıkarcı sadece ALLAH kuluna yardım eder vede karşılıksız inanç şeklin nasıl olursa olsun ama asla ve asla ALLAHA nankörlük yapma
Yayından Kaldır
32 0
Cevap yaz
MERT:sebep olanlar misli misli daha fecisini yasasinlar mikroplar
Yayından Kaldır
29 1
Cevap yaz
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 5 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
5.02.2020 00:31:53