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"Beni Takip Et" in şampiyonu kim olacak?

teve2'de sekiz haftadır sosyal medya fenomeni olmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan oluşan program "Beni Takip Et" final bölümü ile ekrana geliyor.

10.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:56

Ekin, ve Alperen'in finalde yarışacağı programda kazanan kim olacak?

İzlenmelerin devam ettiği ve baz alındığı finalde, üç kişiden en az izlenen iki kişi arasında halk oylaması yapılacak ve finalist sayısı ikiye düşecek.

Son olarak iki finalist arasında, "Beni Takip Et" instagram hesabı üzerinden yapılacak halk oylamasında, "Yarışmanın 1. Kim Olsun?" sorusu sorulacak ve şampiyonu halk oylaması belirleyecek.

Sosyal medya ile geleneksel medyayı buluşturan Beni Takip Et'in büyük finali bu gece teve2'de...


Fırat, Güncel

Kaynak: Bültenler

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