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Benim Adım Melek 24. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek son bölüm izle

Benim Adım Melek 23. son bölüm Çarşamba akşamı ekrana geldi. Saplantılı şekilde aşık olan Adnan, Defne'yi kaçırır ancak Ömer bunun peşini bırakmaz. Defne ile Ömer, Adnan'ın yol açtığı kazadan sağ kurutulurlar. Halil olanların peşini bırakmamaya kararlıdır. Alpay ile Funda da yeni bir yola girmiştir. Benim Adım Melek 24. bölüm fragmanı izle.

05.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:50Benim Adım Melek 24. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek son bölüm izle

Benim Adım Melek 24. yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yayımlanan yeni bölüm fragmanında ise ile Ömer, Adnan'ın neden olduğu kaza nedeniyle hastaneye kaldırılırlar ancak ikili kurtulmuştur. Artık Adnan bulunmak zorundadır. Benim Adım Melek son bölümde neler oldu?

Benim Adım Melek son bölüm izle...

24. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Melek'in telefonda kızı ile konuştuğu sırada trafik kazası geçiren Defne ile Ömer'in nerede oldukları hala bulunamamışken, polisten gelen bilgi neticesinde ikilinin Antep - Urfa arası yolda kaza yaptıkları öğrenilir. sonrası Melek'in yanı sıra Cumaali de yıkılır. Çünkü Defne ile Ömer'in durumu çok ciddidir. Peki, Defne ve Ömer kurtulabilecek mi? Melek'i neler bekliyor?

23. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaza alanında her şeye tanık olan kişi ne yapmayı planlıyor?

Zümrüt, deliye dönmüş halde neler olduğunu anlamaya çalışırken Cumali, yine Melek'i suçlamaya devam eder. Halil, herkesi susturmak isterken Melek'in ana yüreği daha fazla dayanamaz ve bulunduğu ortamdan nereye gideceğini bilemez bir halde çıkar gider.

Bu olay Alpay'ın babalığını açığa çıkarmıştır. Adnan için hazırlanan plan ise çoktan işlemeye başlamıştır ya da Kenan öyle zannediyordur. Hastanedeki tedirgin bekleyiş devam ederken yoğun bakımdan gelen kalp cihazının sesi kimleri gözyaşlarına boğacaktır?


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5.03.2020 09:54:31