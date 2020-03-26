Benim Adım Melek 27. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek izle

Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. Melek, Halil'e yük olduğunu düşünse de Halil için durum öyle değildir. Adana'ya gitme hazırlıkları yapan Kerem, ile Defne , bu defa annelerinin üstlendiği rolü sırtlamak isterler. Peki, Melek ve çocuklar Adana'ya gidebilecek mi? Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek dizisi hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

Benim Adım Melek 26. bölüm izle...

BENİM ADIM MELEK 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanında: Gitmek için hazırlanan Melek, Halil'in yardımları karşısında mahçuptur. Halil için Melek çok kıymetlidir. Kerem ise Cumali ile yüzleşir ve zaten gitmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyler. Mithat ise Seyran'a evlilik teklifini yapmıştır. Peki, Mithat ve Seyran evlenebilecek mi?

Kerem ile Defne, yeni bir yerde güzel başlangıçlar yapacaklarına inanarak annelerine destek olmaya çalışacaklardır. Anneleri Melek'i mutlu etmek için kolları sıvamışlardır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek, telsizden duyduğu silah sesiyle şoke haldedir… Defne'nin operasyona dahil olduğunu öğrenen Ömer, Hastane odasında perişan durumdadır. Mithat, evlilik hayalleriyle hazırlık yaparken, Seyran'ın başındaki Erdal belasından habersizdir. Mahmut, Kadriye'ye jest yapmak için kuyumcuya gittiğinde Mithat'ın yüzük aldığını öğrenir ve soluğu Zeynel'in yanında alır. Zeynel ise en yakın arkadaşını satmaz. Seyit Ali, Kerem için Nurullah'la konuşur. Nurullah, Kerem'i çağırır. Kerem sözleşmeye imza atacak mı? Melekler Adana'ya taşınacak mı? Oğlunu kaybeden Kenan için artık durum değişmiştir. Vakit, kötü planlarını devreye sokma vaktidir. Bunu yaparken dostu Alpay da yanında olacaktır.