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Benim Adım Melek 29. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Benim Adım Melek 28. bölüm izle

Benim Adım Melek 28. bölüm ile Çarşamba akşamı TRT1'de sevenleri karşısındaydı. İkizlerin doğumgünü için bir araya gelen Melek ile Halil artık geçmişi konuşmalılardır. Fakat geçmişi yeniden açmak, her şeyi alt üst edecektir. Benim Adım Melek 29. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek oyuncuları.

09.04.2020 08:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:49

Benim Adım Melek 28. bölüm izle! Mithat ve Seyran nişanlanacaktır ve Melek ile çocuklar bu durumu sevinçle karşılayacaklardır. Diğer yandan da Ünzile'nin başına gelen bir olay, onu bir takım kararlar almaya sevk edecektir. Halil'in aşk mektubu ise Melek'in içini kor bir ateş gibi yakıp geçecektir. Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Benim Adım Melek son bölüm full izle...

BENİM ADIM MELEK 29. BÖLÜM FRAGMANI

Sevilen dizi Benim Adım Melek'in 28. son bölümü Çarşamba akşamı ekrana geldi. İzleyenler dizinin 29. yeni bölümünü merak ediyor. TRT1'de yayımlanan Benim Adım Melek dizisinin henüz 29. yeni bölüm fragmanı ekrana gelemedi. Fragmanı paylaşıldığında haberimizden takip edebilirsiniz.

Benim Adım Melek 29. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Benim Adım Melek 28. bölüm izle
Benim Adım Melek 29. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Benim Adım Melek 28. bölüm izle

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil'in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile'yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Melek ve çocuklar Mithat ve Seyra'nın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar. Yolları Halfeti'ye düşen Cumali ve Seyit Ali yine karşı karşıya gelecekler. Halil'in aşk itirafını okuyan melek gözyaşlarına hakim olamayacak.

Benim Adım Melek 29. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Benim Adım Melek 28. bölüm izle

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Başrollerinde Nehir Erdoğan ile Kutsi'nin yer aldığı Benim Adım Melek dizisinin oyuncu kadrosunda bulunan isimler şöyle:

Nehir Erdoğan (Melek)

Kutsi (Halil)

Kaan Çakır (Alpay)

Şerif Sezer (Nefise)

Mustafa Mert Koç (Ömer)

Rabia Soytürk (Defne)

Ulvi Kahyaoğlu ( Kerem)

Ece Özdikici (Funda)

Hande Kaptan (Kadriye)

Muharrem Türkseven (Mahmut)

Poyraz Ar (Seyit Ali)

Mehmet Çevik (Seyit Ali Karadağ)

Rami Narin

Zeyno Eracar

Nizam Namidar

Zeynep Özder Birde

Benim Adım Melek 29. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Benim Adım Melek 28. bölüm izle
Etiketler: Benim Adım Melek Dizisi, Çarşamba, Dizi, Gündem, Magazin, Güncel
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