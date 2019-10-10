Benim Adım Melek 3. bölüm izle Benim Adım Melek 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Geniş oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusu ile dizi severlerin beğenisini kazanan benim Adım Melek, Çarşamba akşamları TRT 1 ekranlarına geliyor. 3. Bölümüyle dizi severlere duygusal anlar yaşatan Benim Adım Melek 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek 3. yeni bölüm izle

BENİM ADIM MELEK 3. BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE



BENİM ADIM MELEK DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Benim Adım Melek Yayın Tarihi: Çarşamba - 20.00

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Benim Adım Melek Yayınlandığı Kanal: TRT 1

BENİM ADIM MELEK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek'in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

NEHİR ERDOĞAN

MEHMET ÇEVİK

KUTSİ

ULVİ KAHYAOĞLU

ŞERİF SEZER

MUSTAFA MERT KOÇ