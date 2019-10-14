"Benim Adım Melek" Dördüncü Bölümüyle 16 Ekim'de

Yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un kaleme aldığı "Benim Adım Melek", dördüncü bölümü ile ekranlara geliyor.

Benim Adım Melek'in dördüncü bölümünde neler olacak:

Melek, Mithat'ın Kerem'i babasına teslim etmesiyle baş etmeye çalışırken, Defne ve küçük Seyitali'nin de havaalanına gittiğini öğrenip yıkılır. Alpay'ın çocuklarıyla Almanya'ya dönmesi için önünde hiçbir engel yoktur.

Yaşanan olaylar, ne pahasına olursa olsun çocuklarından vazgeçmeyen Melek'i memleketinden, istenmediği aile ocağından Almanya'ya dönmeye mi itecek? Ömrünü Melek'i unutmak için tüketen Seyitali, Cumali'nin baskısıyla kızından tamamen vaz geçebilecek mi?

Tüm gözler Melek'teyken Karadağ konağının çalınan kapısı yeni sürprizlere gebe kalacak