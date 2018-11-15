15 Kasım 2018 Perşembe 15:23



15 Kasım 2018 Perşembe 15:23

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "Siyasete girdiğiniz zaman eğer hedef koymuyorsan zaten senden iyi bir siyasetçi olmaz. Benim hedefim yüzde 50+1." dedi.CHP Genel Merkezi tarafından belediye başkanlığı için yeniden adaylığı açıklanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda basın toplantısı gerçekleştirdi.Kendisine bu görevi layık görenlere teşekkürlerini ileten Salman, "Yeniden bana güven gösteren, güven tazeleyen, adaylığıma onay veren, teveccüh gösteren başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, onu onaylayan Parti Meclisi'ne, parti büyüklerine bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızla telefonla görüştüm. Kendisine de çok teşekkür ettiğimi, güvenine layık olmaya çalışacağımı, dün akşamdan itibaren çalışmalara yeniden başladığımızı ifade ettim." diye konuştu.Partideki ilişkilerde zaman zaman gerilmeler, sinirlenmeler de olduğunu belirten Salman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Geçmiş dönemde cumhurbaşkanı adayımız, milletvekilimiz Muharrem İnce'yle beraber yürüdük ama benimle beraber yürürken ben de onlarla beraber yürüdüm. Bu süreç içinde basına yansıyan tatsız, tuzsuz şeyler oldu mu, oldu. Gönül bunu ister mi, istemez ama bunların hepsi geride kaldı. O ateş çoktan söndü, küllendi. O iş benim tarafımdan kapandı."Seçimlerde oy hedefi sorulan Salman, "Hedef çok önemli. Siyaset hedefsiz olmaz. Siyasete girdiğin zaman eğer hedef koymuyorsan zaten senden iyi bir siyasetçi olmaz. Benim hedefim yüzde 50+1" yanıtını verdi.Toplantıya belediye başkan yardımcıları, belediye personeli ve vatandaşlar da katıldı.