Benim İçin En Önemli Eser Atatürk'ün Tablosuydu"

Azerbaycanlı ressam Günay Mehdizade, birçok resim yaptığını fakat en önemlisinin Atatürk
eseri olduğunu belirterek, "Yaptığım Atatürk tablosu Ankara
'da Atatürk'ün ev müzesinde daimi olarak sergileniyor. Bu benim için çok büyük şereftir." dedi.
Ressam Mehdizade, Bursa Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşide tekniğini anlattı.
Beyimhanim Hacizade'den 5 yıl ders aldığını ve tekniğini oluşturmada önemli kazanımlar elde ettiğini ifade eden Mehdizade, "O bana, 'Bir ressam eğer ülkesinde ve dünyada tanınmak istiyorsa, öz milliliğini vurgulamalıdır, yapmak istediğini millilikten aktarmalısın.' dedi. Ben de milliliği, bizim minyatürümüzle yeni bir üslupla yansıtmayı düşündüm." diye konuştu.
Öğrencilere ressamların biyografilerini araştırmalarını tavsiye eden Mehdizade, araştırmalardan sonra dünyadaki birçok tabloya ilgi duyacaklarını söyledi.
"Resimler, yüreğe dokunması lazım"
Vitray üslubunda 4 yıla yakın çalıştığını aktaran Mehdizade, "Resimlerin, bütün insanların yüreğine dokunması lazım. İnsanlar realizm tabloları çok seviyorlar. Realizm tablolar çok ilgi çektiği için vitray üsluplarıyla büyük tablolar yapmaya başladım." diye konuştu.
Mehdizade, Atatürk'ün de birçok portresini yaptığını belirterek, şöyle devam etti
"Birçok portre yaptım. Yaptığım Atatürk tablosu Ankara'da Atatürk'ün ev müzesinde daimi olarak sergileniyor. Bu benim için çok büyük şereftir. Bu tablo, Türkiye
'nin serveti olarak 2015 yılında kabul edildi. Benim için en önemli eser Atatürk'ün tablosuydu. Atatürk'ün ev müzesinde sergilenen eser benim için dünyanın en büyük mutluluğuydu. Çünkü o benim ilk eserim değildi ama çok özel bir eserdi. Oraya seçilmesi benim için büyük bir şerefti. Şahsiyet olarak Atatürk, benim için Türk dünyasının kahramanıdır. Aynı zamanda araştırmacı olduğum için Atatürk ile ilgili de çok araştırma yaptım."