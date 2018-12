Benim Kaskom' ile Fiyatı Müşteri Belirliyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:23



Generali Sigorta , tamamen isteğe bağlı olarak özelleştirilebilen 'Benim Kaskom' ürününü müşterileriyle buluşturuyor. Şirketin web sitesi, çağrı merkezi ve acenteleri üzerinden satılabilen ürün, ihtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Türkiye 'de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Generali Sigorta'nın yeni ürünü Benim Kaskom, 'Fiyatını Kendin Belirle' opsiyonu ile, her bütçeye özel kasko poliçesi oluşturabilme imkanı tanıyor. Otomobil ve kamyonet tipi araçlar için poliçe düzenleyebilme imkanı sunan, 'Benim Kaskom' ürünü; modüler yapısı ile araç sahibinin kendi kasko teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanırken, ihtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.ÖZELLEŞTİRİLMİŞ TEMİNAT PAKETLERİ VE KOLAY ERİŞİM İMKANIBenim Kaskom, sigortalının araç yaşı ve poliçe sahipliği bilgilerini değerlendirerek, her müşteri için özelleştirilmiş teminat paketlerini sunuyor. Mobile uyumlu Generali'nin yeni web sitesi, çağrı merkezi ve acente üzerinden poliçesini yaptıran araç sahipleri, Generali Hesabım sayfasından kendi profillerini kişiselleştirebilirken, poliçe detaylarına kolayca ulaşabiliyor ve hasar takiplerini online olarak yapabiliyor.FARKLI TEMİNAT PAKETLERİ TEK ÇATI ALTINDA BULUŞACAKBenim Kaskom ürünü; yüksek olasılıklı hasar risklerine karşı temel koruma sağlayan 'Temel Koruma Paketi'ne ek olarak 'Hırsızlık ve Anahtar Paketi', 'Doğal Afet ve Terör Paketi', hasarsızlığı bozmadan ufak hasarların giderilmesini sağlayan ve araç bakım ve yedek araç hizmetlerini kapsayan 'İkame Araç ve Araç Bakım Paketi', üç farklı riske karşı araç sahibine/sürücüye genişletilmiş güvence sağlayan 'Kişisel ve Hukuksal Koruma Paketi', araçta fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarları teminat altına alan 'Aksesuar Paketi' gibi teminat paketlerini ve anlaşmalı servis indirimi ile muafiyet indirimini içeriyor. Buna ek olarak tüm kasko müşterileri için olası hasar anında 7 ayrıcalıklı hizmeti içeren ücretsiz 'Prestij Servis Hizmeti' de sunuluyor.'BENİM KASKOM'UN REKLAM YÜZÜ SERGEN YALÇIN OLDU'Bildiğin Gibi Değil' mottosu ile yaşadığı dönüşümün en önemli adımlarından biri olarak 'Benim Kaskom' ürününü hizmete sunan Generali Sigorta'nın reklam kampanyasında, futbol dünyasının tanıdık ismi Sergen Yalçın yer alıyor. 'Benim Kaskomla fiyatını kendin belirle' temasıyla yayınlanan kampanyanın reklam filmlerinde Yalçın, ata biniyor, reklamda oynuyor, her renge değer veriyor. Ancak izleyicilere bildikleri gibi olmayan bir yönünü de göstermeyi ihmal etmiyor ve kaskosunun fiyatını kendisi belirliyor, ne kadar isterse o kadar ödüyor. - İstanbul