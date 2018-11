"Benim Okulum Eğitim Fuarı" açıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 15:41



"Benim Okulum Eğitim Fuarı" açıldı2K Fuarcılık Genel Müdürü Ayça Katlav: "Yaşayan bir fuar organize ettik"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü: "Her sokağa bir anaokulu yapılmalı"Adana İl Milli Eğitim Müdürvekili Muhammet Kabacık: "Özel okulda hedefimiz yüzde 15"ADANA - Adana'da '1. Benim Okulum Eğitim Fuarı' kapılarını ziyaretçilerine açtı. 7 bin metrekarelik bir alanda toplam 79 eğitim kurumunun katılımıyla gerçekleştirilen fuar, adeta karnavala dönüştü. 2K Fuarcılık tarafından, Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova belediyeleri ile Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen; '1. Benim Okulum Eğitim Fuarı' kapılarını ziyaretçilerine açtı.Fuarın açılış konuşmasını yapan 2K Genel Müdürü Ayça Katlav, 'inovasyon' kavramına dikkat çekip, fuarcılık sektörüne 'yeni bir anlayış' getirdiklerini söyledi.Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça; savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi irfan ordusuna bağlıdır" sözlerini hatırlatan Katlav, şöyle devam etti: "İşte biz tam da bu noktada Türkiye'nin geleceği ve bu geleceği kurgulama adına eğitimin ne kadar önemli olduğunu bu fuarla birlikte ortaya koymaya çalıştık. Amacımız; eğitim ana temasında sektörün tüm paydaşlarını tek bir çatı altında bir araya getirip, kendilerini tanıtma adına bir fırsat sunmak. Bu fuar organizasyonuyla birlikte Adana'nın köklü eğitim kurumlarına vefa borcumuzu öderken, geleceğe sahip çıkma misyonumuzu da yerine getirmeye çalışıyoruz. Eğitim kurumlarımızın gücüne güç katıyoruz bir bakıma""Yaşayan bir fuar organize ettik"Fuarı bir 'karnaval' havasında organize edip, 'yaşayan fuar' anlayışının en güzel örneklerini ortaya koyduklarını ifade eden Katlav, 7'den 70'e herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği ve her şeyden de önemlisi öğrenme ve bilgiye ulaşmanın yaşının olmadığını ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi. Katlav, üzerinde hassasiyetle durdukları bir başka konunun da fuarla birlikte kentin tüm dinamiklerini aynı çatı altında buluşturup, Adana'nın eğitim alanındaki gücünü de ortaya koyduklarını anlattı. Katlav, "Gelecek adına ortaya konulan, doğru bir strateji ve de hamleyle belirlenen hedeflere ancak ve ancak eğitimle; aydınlık düşüncelere sahip bir nesille; bilim ve teknolojiyle kendisini donatan; kendine güvenen; geleceği kurgulama misyonu taşıyan ve her şeyden önemlisi eğitimli bir nüfusla ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.Fuarda sosyal sorumluluk duygusunu ön plana çıkartıp, hayırseverlerin yardımlarını bir bağış kutusunda topladıklarını belirten Katlav, bu paranın 'Sevgi Evleri'ndeki çocukların eğitimi için kullanılacağını söyledi."Erken yaşta eğitim önemli"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eğitimin; toplumsal hayatta önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, belediye olarak hayata geçirdikleri projelerle kentte 'okul öncesi eğitim' konusunda önemli bir sorumluluk üstlendiklerini anlattı. Türkiye'de eğitim alanında yapılan reformları ve reformist hareketleri yakından takip ettiğini dile getiren Sözlü, erken yaşta eğitimin Türkiye için çok önemli olduğunu, bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması önerisini gündeme taşıdı ve Fransa örneğini verdi.'Çağdaş bir toplum' vurgusu yapan Sözlü, "Türkiye'de 3-6 yaş grubu çocuklar için okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilmeli. Adana özelinde aşağı Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam'da zorunlu eğitime geçişe kadar olan süreçte çocuklarımızı her açıdan hazır hale getirmeliyiz. Bununla da yetinmeyin, bu çocuklarımızın anne ve babalarına da rehber öğretmenler aracılığı ile ulaşıp, onların toplumsal manada kaynaşmalarını üst seviyeye çıkartmalıyız. Her sokakta bir daireyi bulunduğu bölgedeki okula bağlı bir ana sınıfı haline getirmeliyiz" dedi.Yüzde 15'lik özel okul hedefiAdana İl Milli Eğitim Müdürvekili Muhammet Kabacık ise fuara 20 okulla katıldıklarını belirterek, bugün Adana'daki özel okulların toplam eğitim kurumları arasındaki payının da yüzde 20 olduğunu, bunu yüzde 15 seviyesine yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Kabacık, "Eğitim-öğretimdeki temel hedefimiz; çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik olanaklara sahip olmanın yanında milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerimize bağlı bir birey olarak yetiştirmek" ifadesini kullandı.Törene, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana ESOB Başkanı Nihat Sözütok ve 2K Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Necati Katlav da katıldı.