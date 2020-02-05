Benim prestij şarkım

SCREAM isimli eserini DMC müzik çatısı altında İngilizce olarak sunan Meriç Demir, vokal olarak şarkısında ünlü pop müzik sanatçısı Dila ile çalıştı.

Bu yıl içinde 2 tanede Türkçe sözlü eser ile bir üçleme yapmayı hedefleyen usta müzik adamı Meriç Demir "SCREAM isimli eserim benim açımdan bir prestij şarkısı oldu. Yorumcumuz Dila hanımda eserin hakkını verdi. Gerçekten şarkı söylemeyi bilen ünlü veya yeni ama hak eden isimlerle yoluma devam edeceğim, her daim yorumcu arayışım var işin mutfağında olan bir productor olma hedefindeyim. Sahnede de olurum stüdyoda da zaten bu işin mutfağındakiler gün yüzüne çıkmadıkça müzikte başarı zor" dedi. Meriç Demir'in prestij için yaptığı Dila yorumuyla SCREAM isimli eser geniş kitlelerce kısa sürede beğeni alınca, usta müzik adamı hedeflerini büyüttü.