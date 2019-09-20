Benim Tatlı Yalanım 15. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Benim Tatlı Yalanım son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 14. son bölümüyle ekranlara geldi. Kayra'nın bir anda ortaya çıkarak Suna'ya anne demesi Şevket tarafından olaylara neden olacaktır. Heyecanla yeni bölümü bekleyen izleyenler Benim Tatlı Yalanım 15. bölüm fragmanı yayımlandı mı sorusunu soruyor. Benim Tatlı Yalanım 15. bölüm fragmanı, son bölüm…

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM FULL İZLE…

15. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun başrollerde olduğu romantik komedi dizi Benim Tatlı Yalanım 14. Bölümüyle Perşembe akşamı izleyenler buluştu. Sevilen dizinin 13. bölümünde Aylin'in dönüşü büyük olaylara neden olmuştu. 14. bölümünde, Ege Kökenli'nin canlandırdığı Aylin ekranlara yansıdı. Dizi severlerin merakla beklediği 15. bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayra'nın Suna'ya "Anne!" demesi ortama bomba gibi düşer. Suna, Kayra babasının söyleyeceklerini duymasın diye Kayra'yı oradan kaçırır gibi götürür. Babasına her şeyi anlatacağına dair yemin eder, tek istediği şey babasının onu dinlemesidir. Suna, babasının ona esip gürleyeceğini tahmin ediyordur ve büyük bir kavgaya kendisini hazırlamıştır. Ancak Şevket, Suna'nın kalbini tamamen paramparça edecek bir tepki verir. Suna, evi terk eder. Annesinin üzgün halini gören Kayra, bunun boşanmayla ilgili olduğunu düşünür ve anne babasının ayrılmasını engellemek için bir plan yapmaya karar verir. Bu plan Kayra'yı hiç ummadığı biriyle, gerçek annesi Aylin'le yan yana getirecektir.