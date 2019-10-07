Benim Tatlı Yalanım 17. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Tatlı Yalanım 16. bölüm ize

16. bölümü ile Cumartesi akşamı sevenleriyle buluşan Benim Tatlı Yalanım, 17. bölüm fragmanı yayımlandı mı sorusu araştırılıyor. Yeni bölümde, Suna ile Nejat tüm gerçekleri Kayra'ya anlatsalar da Kayra'nın onlara karşı nefreti geçmez. Son bölümde neler oldu?

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE...

17. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölümden ilk sahnede: Suna ile Nejat, gerçeklerle ansızın bir şekilde yüzleşen Kayra ile konuşurlar ve tüm gerçekleri anlatırlar. Kayra ilk önce duyduklarına ses çıkarmasa da Suna'nın, 'Ben seni gerçek kızım gibi sevdim.' sözleriyle çılgına döner. Suna'yı odasından kovar ve Nejat'a yalancı olduğunu, gerçek annesini istediğini söyleyerek onu da yanında istemez. Kayra, suna ve Nejat'ı affedecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nejat, sonunda her şeyin iyi olacağını düşünerek Suna'ya onu çok sevdiğini söylemiş ve hayatını bu yönde değiştirmeye karar vermiştir. Bu dönemde de Suna'nın yanında olmasını istemiştir. Beklenmedik şekilde aşk ilanı edilen Suna ise bunun şaşkınlığı ile kala kalır. Kendisi de Nejat'a açılmak ister fakat hala Kayra'nın onu yalanlar nedeniyle istemeyeceğinden çekinir.

Öte yandan bir ameliyat geçiren Aylin'de kötülemiş ve Nejat'ın evinde kalmıştır. Bir gece Nejat ile Aylin tüm gerçekleri masaya yatırmışlar ve Nejat'ın aklında, kalbinde hiçbir boşluk kalmamıştır. Aylin ise iyiden iyiye Kayra'ya olan özlemini anlar.

Nejat ile Suna, Kayra'ya gerçekleri açıklamayı planladıkları sırada, Kayra annesinin Suna olduğunu öğrenir. Bu durumun travmasıyla kendini sokaklara atar ve o an yanında Aylin vardır.